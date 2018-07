Migranti, "Asse di volenterosi per fermare le partenze e gli sbarchi" Incontro trilaterale tra Austria Germania e Italia. "Dobbiamo essere forti e proteggere i confini europee, ma essere anche umanitari. Dobbiamo creare centri fuori dai confini esterni dell'Europa" ha detto il ministro degli interni tedesco. Salvini: "Sarà una soddisfazione se le proposte italiane potranno diventare europee con una riduzione delle partenze, degli sbarchi, dei morti e dei costi"

Un "asse di volenterosi" guidato da Austria, Germania e Italia per frenare le partenze dei migranti e gli sbarchi in Europa, in modo da far giungere sul Continente solo coloro che effettivamente fuggono da guerre. Lo hanno detto al termine di un incontro trilaterale il ministro dell'Interno Matteo Salvini ed i colleghi Horst Seehofer (Germania) e Herbert Kickl (Austria)."Le soluzioni europee devono portarci al successo, dobbiamo essere forti e proteggere i confini europee, ma essere anche umanitari. Dobbiamo creare centri fuori dai confini esterni dell'Europa": lo ha dichiarato il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, dopo l'incontro con gli omologhi Salvini e Kickle. "Con i colleghi di Austria e Germania abbiamo affrontato il grande problema degli arrivi: se si riducono questi si risolvono anche i problemi minori interni tra le nazioni", ha detto Salvini, "Risolto il grande problema, potremo lavorare poi fra i popoli, come e' nostra intenzione"."Sarà una soddisfazione se le proposte italiane potranno diventare europee con una riduzione delle partenze, degli sbarchi, dei morti e dei costi. Se il modello italiano diventerà europeo è motivo di orgoglio", ha proseguito il ministro dell'Interno italiano."In Europa stanno cambiando tante cose, fino a qualche tempo era pensabile trattare questi temi: questo asse di volenterosi puo' prendere iniziative ma e' l'intera Unione Europea che deve intervenire": ha detto il ministro dell'Interno austriaco, Herbert Kickl, dopo l'incontro con gli omologhi italiano, Matteo Salvini e tedesco, Horst Seehofer. Il ministro austriaco chiede quindi un intervento "unitario" per evitare "iniziative nazionali" dei vari Paesi interessati dalle migrazioni."Penso che finalmente in Europa si sia cominciato a lavorare seriamente sulla materia delle migrazioni, a breve vedro' il mio omologo francese e gliene parlerò", ha detto Salvini. "Contiamo che finalmente l'Unione Europea ritorni a difendere i suoi confini ed il diritto alla sicurezza di 500 milioni di cittadini europei che negli anni scorsi stato messo a rischio"."Chiederemo sostegno - ha continuato - alle autorità libiche perché siano messe in grado di fare sempre meglio il loro lavoro, chiederemo alle missioni internazionali di evitare l'Italia come unico punto di arrivo. Se si riduce il problema a monte ci saranno meno problemi a valle. Credo quindi - ha aggiunto - che questo nucleo di amicizia e di intervento serio concreto ed efficiente di Italia, Germania ed Austria, possa essere un nucleo che darà un impulso positivo a tutta Europa perriconoscere il diritto di asilo a quella minoranza di donne e bambini che fuggono dalle guerre ed evitare l'arrivo e la morte di decine di migliaia di persone che non scappano da nessuna guerra. I fattori che ci uniscono - ha concludo - sono la stragrande maggioranza rispetto a quelli che saranno oggetto di discussione ad un tavolo di lavoro che comincia già la settimana prossima".