Incertezza sul voto Carige, l'azionista Malacalza lascia l'assemblea straordinaria Vittorio Malacalza, capostipite della famiglia che detiene una quota rilevante della Banca, lascia l'assemblea del gruppo, chiamata a votare un piano di rafforzamento patrimoniale. A Genova si tenta l'aumento di capitale da 700 milioni di euro, indispensabile per il salvataggio dell'istituto di credito

A Genova si tiene l'assemblea straordinaria dei soci di Banca Carige, che deve votare l'aumento di capitale da 700 milioni di euro decisivo nell'operazione di salvataggio da 900 milioni complessivi dell'istituto ligure. Ad aprire i lavori, è stato il commissario straordinario di Carige, Raffaele Lener, che assume le funzioni del presidente. Gli azionisti rilevanti a libro soci sono attualmente Malacalza Investimenti, con il 27,555%, e Gabriele Volpi, con il 9,087%.Colpo di scena nel primo pomeriggio: Vittorio Malacalza, capostipite della famiglia che detiene anche una quota a titolo personale della Banca, ha lasciato l'assemblea del gruppo, chiamata a votare un piano di rafforzamento patrimoniale."Faccio quello che voglio", ha risposto lasciando l'assise a chi gli chiedesse se avesse deciso di non votare.Il suo nome risultava nella lista degli iscritti a parlare. All'assemblea in mattinata era presente il 47% circa del capitale sociale, circostanza che aveva avvalorate l'ipotesi che l'imprenditore si fosse presentato, come aveva detto, da "piccolo azionista" senza aver registrato le quote che possiede la Malcalza Investimenti. In ogni caso l'imprenditore potrebbe sempre cambiare idea e tornare prima del voto.All'apertura delll'assemblea straordinaria di Carige per la ricapitalizzazione da 700 milioni era presente oltre il 47% del capitale, ma non risultava depositata la quota di Malacalza Investimenti (27,5%) che può decidere sull'esito dell'assise. Presenti molti azionisti rilevanti della banca come Aldo Spinelli e il presidente della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, che, parlando all'agenzia a Radiocor, ha espresso l'auspicio di un voto positivo all'aumento di capitale. Foltissima la presenza di piccoli azionisti e in sala, come ospiti dei Commissari, ci sono i vertici del Fondo Interbancario, Salvatore Maccarone e Giuseppe Boccuzzi.