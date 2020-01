Le stime di Facile.it Rc Auto, nel 2020 peggiora la classe di merito per 1,2 milioni di automobilisti A causa di un sinistro con colpa il 3,76% degli assicurati pagherà di più

Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per quasi 1,2 milioni di italiani; tanti sono gli automobilisti che, secondo l’osservatorio Rc auto di Facile.it, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2019 dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, un premio Rc auto più caro rispetto a quello pagato l’anno prima.In termini percentuali si tratta del 3,76% del campione analizzato (circa 510.000 preventivi di rinnovo Rc auto raccolti a dicembre 2019 tramite le pagine di Facile.it); valore in calo, seppur di poco, rispetto allo scorso anno, quando ad aver denunciato sinistri con colpa erano stati il 3,83% degli automobilisti alle prese con il rinnovo della polizza Rc auto.Buone notizie, invece, per gli automobilisti virtuosi; a dicembre 2019, per assicurare un veicolo occorrevano, in media, 536,16 euro, vale a dire il 7,67% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. Il dato è stato calcolato sulla base di 8.671.327 di preventivi di rinnovo Rc auto e relative migliori offerte medie disponibili online.