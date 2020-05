Fase 2 Assistenti civici, Decaro (Anci): "Sindaci lasciati soli. Stop dibattiti, dateci soluzioni" Per il presidente dell'Anci: "Sindaci allo stremo. Serve una mano"

di Tiziana Di Giovannandrea "Siamo in prima linea da tre mesi, siamo stremati". Lo afferma il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, al termine dell'incontro con i ministri Luciana Lamorgese, Francesco Boccia e Nunzia Catalfo sulle guardie civiche."Noi sindaci in cabina di regia abbiamo chiesto a governo e regioni di assicurarci la presenza di volontari dalle protezioni civili regionali per continuare le attività straordinarie che gli stessi volontari hanno fatto in questi mesi tenendo in piedi le nostre comunità. Il governo ci ha proposto di individuarli attraverso un bando della Protezione Civile nazionale. Ai sindaci non interessa come arriveranno i volontari vogliamo solo una mano a gestire un momento difficile"."Chi pensa alle ronde - aggiunge - o a giustizieri improvvisati non conosce le cose bellissime che i volontari hanno fatto in questi mesi. E comunque noi sindaci siamo in prima linea da tre mesi, ce la mettiamo tutta, siamo stremati dalla gestione dell'emergenza e non vorremmo ora combattere le insidie della polemica politica. Ci piacerebbero meno dibattiti e più aiuti concreti. Non possiamo essere lasciati ancora una volta da soli".Antonio Decaro ha sottolineato: "Per noi gli assistenti civici sono i volontari che stanno dando una mano alla nostra comunità. Portano generi alimentari e medicinali a casa delle famiglie più fragili, oltre che a contingentare gli accessi ai mercati. Dopo il 4 maggio molti sono tornati al lavoro e non hanno più a disposizione lo stesso numero di ore. I 60mila del bando svolgeranno le stesse attività. Non si può trattare di ronde: i volontari non possono fare attività di controllo".