Lotteria da Christie's: italiana vince un Picasso da 1 milione di euro I biglietti per l'asta di beneficenza costavano 100 euro: la donna lo ha ricevuto in regalo

Una donna italiana ha vinto un quadro di Picasso, Natura morta, del valore di un milione di euro in un'estrazione organizzata dalla casa d'aste Christie's per beneficenza dopo aver ricevuto il biglietto in regalo. Lo scrive la Bbc. L'evento, una raccolta fondi per Care che ha totalizzato 5,1 milioni di euro, era stato posticipato due volte, prima per vendere più biglietti e poi per il coronavirus. L'opera misura 23 centimetri per 46 centimetri e mostra un bicchiere di assenzio e un giornale sul tavolo. Il quadro è stato donato dal miliardario e collezionista monegasco David Nahmad. La donna ha vinto tra 51mila biglietti venduti, 100 euro ciascuno. Il 29% dei biglietti era stato venduto in Francia, a seguire Stati Uniti e Svizzera.