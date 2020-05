Asta Btp, Tesoro fa il pieno: giù lo spread

Il ministero dell'Economia fa il pieno nell'asta a medio termine che ha consentito la raccolta di 7,5 miliardi di euro complessivi, il massimo della forchetta di offerta prevista. In particolare, il Tesoro ha collocato 4 miliardi di Btp decennali a un rendimento dell'1,42%, in calo di 36 punti base rispetto all'asta precedente, a fronte di una domanda pari a 5,072 miliardi. Il mercato ha anche assorbito Btp a 5 anni per 2,5 miliardi allo 0,91% e Ccteu a 4 anni per un miliardo a un tasso dello 0,53%, in calo di 13 punti base.Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi scende a quota 185, lo stesso livello della chiusura di ieri, dopo un'apertura a 188 punti. La discesa è legata all'asta dei Btp. Il Tesoro fa il pieno, collocandone 7,5 miliardi di cui i 4 a 10 anni al tasso dell'1,42%, in calo di 36 punti base. Sul secondario il rendimento dei decennali scende all'1,425%.