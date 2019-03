​Asta record per il piccione Armando: battuto a 1 milione 250 mila euro

La casa d’aste belga Pipa (Pigeon Paradise), specializzata nella vendita dei piccioni, ha venduto il piccione fiammingo di nome Armando per una cifra record in assoluto, 1 milione 252 mila euro.Armando è un campione nelle corse dei piccioni e del volo a lunghe distanze.L’acquirente è un cittadino cinese che non intende far gareggiare Armando, ma vuole ottenere da lui la prole che erediti le caratteristiche del campione.