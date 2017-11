Comprata da un uomo d'affari di 23 anni Emirati Arabi Uniti, asta delle targhe auto: quella col numero 2 vale 3 milioni di dollari

Un uomo d’affari degli Emirati Arabi Uniti, il 23enne Ahmed Al Marzuoqi, ha acquistato all’asta delle targhe per auto vip, quella con il numero più gettonato, il numero 2.L’acquirente spiega il significato che ha per lui e per la nazione: il 2 dicembre è la data di costituzione degli Emirati Arabi Uniti. Il prezzo di acquisto era tre milioni di dollari.L’asta ha totalizzato quasi 18 milioni di dollari che andranno in beneficenza. Era stata indetta in occasione del 60esimo anniversario dalla costituzione del corpo della polizia locale: la targa con l'anno di fondazione, 1957, è stata battuta a "soli" 17mila dollari.