Rapporto Asvis Gualtieri: "Governo per cambio di passo". Giovannini: "Piano integrato energia clima va riscritto" Il Portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile spiega: "Azioni concrete in manovra. Peccato che non si preveda la decarbonizzazione verso il 2050" ricordando che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si era impegnato su questo. Il Presidente della Camera, Fico: "Irresponsabile chi nega urgenza riconversione". Gentiloni: "Obiettivo è mettere in campo oltre mille miliardi in investimenti ambientali"

"L'Italia resta lontana dal sentiero scelto nel 2015 quando si è impegnata ad attuare l'Agenda 2030" delle Nazioni Unite "e l'accordo di Parigi per la lotta al cambiamento climatico". E' quanto emerge da dal rapporto ASviS 2019, che fotografa e analizza l'andamento del paese rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, rapporto presentato stamani alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Nel suo percorso verso i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 "l'Italia migliora in alcuni campi - segnala il rapporto- come salute, uguaglianza di genere, condizione economica e occupazionale, innovazione, diseguaglianze, condizioni delle città, modelli sostenibili di produzione e consumo, qualità della governance e cooperazione internazionale".Il nostro Paese, pero', "peggiora in altri" povertà, alimentazione e agricoltura sostenibile, acqua e strutture igienico sanitarie, sistema energetico, condizioni dei mari ed ecosistemi terrestri". Status dell'Italia "stabile", infine, "per l'educazione e la lotta al cambiamento climatico". In tutto ciò "evidenti sono i ritardi in settori cruciali per la transizione verso un modello che sia sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale, e fortissime restano le diseguaglianze, comprese quelle territoriali", avverte ASviS."È indispensabile la creazione di una task force trasversale e interministeriale per definire un piano nazionale per l'occupazione giovanile in tempi stretti, vista la scadenza nel 2020 di uno dei target dell'Agenda 2030" si legge ancora nel rapporto annuale dell'ASviS. "Occorrono interventi volti a migliorare la transizione dalla scuola al mondo del lavoro, a potenziare la formazione professionalizzante e l'orientamento al sostegno all'impiego e all'autoimpiego, all'investimento sulle politiche attive del lavoro, ai servizi a supporto dei nuovi nuclei familiari", si aggiunge."Siamo molto incoraggiati dai risultati della nostra attività di sensibilizzazione a livello europeo e nazionale. La nuova Commissione europea intende mettere l'Agenda 2030 al centro della propria azione e ha recepito alcune delle proposte avanzate dall'ASviS a maggio, tra cui una responsabilità diretta di ciascun Commissario per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile di propria competenza e il ridisegno del Semestre europeo intorno all'Agenda 2030". Così il Portavoce dell'ASviS Enrico Giovannini, commentando la relazione annuale ASviS 2019."Peccato che il Piano integrato energia e clima non preveda la decarbonizzazione verso il 2050" ha detto ancora Giovannini ricordando che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si era impegnato su questo. "Abbiamo meno di due mesi per riscriverlo, emendarlo e seguire la direzione indicata nella Nota di aggiornamento del Def, che per la prima volta contiene" indicazioni determinate sulla sostenibilità, ha detto."E l'occasione per riconoscere all'Asvis un ruolo pioneristico per sostenere il programma di sviluppo sostenibile. Nel nuovo programma della Commissione Ue c'è un impegno straordinario per il Green Deal europeo, che è la maggiore priorità della nuova Commissione in termini politici, sociali ed economici". Così Paolo Gentiloni, commissario europeo designato per l'Economia, in un videomessaggio trasmesso al Rapporto Asvis 2019. "L'obiettivo è mettere in campo oltre mille miliardi in investimenti ambientali, con una crescita sostenibile", ha aggiunto.Nella ricerca di una economia sostenibile "ci sono stati progressi ma non siamo su un sentiero di sviluppo sostenibile. Abbiamo bisogno di un cambio di passo. E il governo vuole impegnarsi a realizzarlo anche se non sarà possibile senza il dialogo e il sostegno della società". Lo afferma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri durante il suo intervento."Gli investimenti devono crescere ed essere orientati a sostenibilità ambientale e sociale: bisogna mettere a sinergia tutti gli strumenti" magari con "maggiori emissioni di bond da parte della Bei", ma è soprattutto "necessario"che "la spinta espansiva sia sostenuta da una revisione delle regole del patto" di Stabilità europeo ha avvertito Gualtieri. Il ministro infine annuncia - spiegado che le risorse sono limitate - che il governo emetterà dei Green bondspecificamente indirizzati a interventi in direzione della sostenibilità. E che presto verrà istituito un Comitato per la lotta ai cambiamenti climatici che "entrerà nel Cipe".I dati sulla sostenibilità "sono sufficienti a dimostrare l'irresponsabilità di quanti negano o addirittura ridicolizzano l'urgenza di una riconversione radicale in senso sostenibile dei modelli di sviluppo". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo alla presentazione del Rapporto ASviS 2019."Occorre prendere definitivamente atto dell'insostenibilità e della iniquità dell'attuale modello di sviluppo, sul piano ambientale, economico e sociale. E perseguire - come l'Agenda 2030 ci indica - il superamento della logica della crescita illimitata e a tutti i costi, attraverso un riassetto radicale dei processi di produzione e di consumo come pure dei meccanismi di distribuzione della ricchezza. Purtroppo i progressi compiuti non sono stati sinora sufficienti, come il rapporto ci ricorda in dettaglio", conclude.