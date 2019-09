Atlantia, l'Ad Castellucci si è dimesso

Giovanni Castellucci "dopo aver riferito al consiglio delle iniziative intraprese dopo il consiglio di amministrazione di venerdì 13 settembre 2019" ha comunicato la sua intenzione di dimettersi da amministratore delegato e direttore generale di Atlantia. È quanto si legge in una nota della società .Le dimissioni "sono state accolte dal consiglio di amministrazione definendo una risoluzione consensuale con lo stesso". L'accordo di uscita dell'amministratore delegato di Atlantia Giovanni Castellucci "prevede la corresponsione di un importo a titolo di incentivo all'esodo pari alla somma complessiva lorda" di 13,095 milioni di euro, lo si legge sul comunicato diffuso dalla società al termine del Cda.Fino alla nomina di un nuovo amministratore delegato di Atlantia, il consiglio di amministrazione ha deliberato di trasferire in via temporanea le deleghe esecutive ad un comitato composto da cinque consiglieri. Lo si legge nella nota diffusa al termine del consiglio di amministrazione, in cui si precisa che il board ha nominato Giancarlo Guenzi, già Cfo, quale direttore generale della società.