Allo Stadio 'Khalifa' di Doha Filippo Tortu settimo nella finale dei 100 metri ai Mondiali in Qatar Primo italiano dopo 32 anni a correre per il titolo, lo sprinter azzurro ferma il cronometro su 10"07. Oro all'americano Coleman, davanti al connazionale Gatlin, bronzo al canadese De Grasse

Settimo tra i grandi della velocità Filippo Tortu. Lo sprinter azzurro chiude con il tempo di 10”07 la sua giornata indimenticabile, che lo ha condotto a disputare la finale dei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera di Doha in Qatar, primo italiano 32 anni dopo Pierfrancesco Pavoni. Il titolo iridato è dell’americano Christian Coleman, che vince in 9’76”, primato personale e miglior prestazione dell’anno. Argento all’altro statunitense Justin Gatlin, 37 anni, in 9”89: due anni fa le gerarchie erano il contrario. Medaglia di bronzo al canadese André De Grasse in 9”90.Tortu, primatista italiano con 9”99, era approdato alla finale degli uomini jet giungendo terzo nella sua semifinale con il crono di 10”12. Per il 21enne velocista delle Fiamme Gialle un traguardo importantissimo, che lo proietta nell’élite dello sprint mondiali. Dalla prima corsia dello Stadio 'Khalifa', “Pippo” è partito bene per poi arrendersi alla potenza degli americani. Ai microfoni di RaiSport a bordo pista, subito dopo la gara, Tortu non rinuncia a un po’ di umorismo: “Ero indeciso se correre più forte che potevo o piano per godermala di più...”. Poi prosegue con l’analisi della prestazione e di come l’ha vissuta: “Un’emozione unica, non so quante volte potrà ricapitarmi. Ho cercato di correre decontratto sciolto, secondo me ho fatto una buona finale. Sono partito che ero 17° nelle liste e oggi sono riuscito ad arrivare in finale e fare gli straordinari, cosa che sottolinea il lavoro di tutto il mio staff tecnico. Avrei potuto andare più veloce. Senza l’infortunio forse ce l’avrei fatta. Sono orgoglioso di aver rappresentato l’Italia”.Tortu si era procurato una lesione al bicipite femorale sinistro a luglio a Stanford, negli Stati Uniti, in occasione della Diamond League 2019 di atletica leggera.