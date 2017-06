Theresa May contro il radicalismo: "Quando è troppo è troppo" L'ISIS rivendica l'attacco di Londra, un'italiana denunciò un killer. Identificata la prima vittima Nuovo blitz della polizia di Londra nella zona est: diversi fermati, perquiste numerose abitazioni. Oggi riprende la campagna elettorale, sospesa per la seconda volta. Theresa May contro l'estremismo: enough is enough.Identificata la prima vittima, è una donna canadese. Un'italiana residente a Barking racconta: denunciai uno dei killer due anni fa, tentava di radicalizzare i bambini al parco

Mentre riprende la campagna elettorale Londra si sveglia con la polizia al lavoro per altre perquisizioni nei quartieri orientali della città: numerosi fermi e perquisizioni ancora in corso. Ieri, come di consueto e cioè tramite Amaq, la sua agenzia di riferimento, lo Stato Islamico ha rivendicato il doppio attentato di Londra costato la vita a 7 persone mentre 21 su 48 sono i feriti gravi: sono stati "i nostri combattenti", sono le parole scelte. Scotland Yard conosce i loro nomi ma attende il momento operativamente adeguato per comunicarli. "Quando è troppo è troppo", ha detto la premier May che ha confermto il voto dell'8 giugno. Intanto è stata identificata la prima delle sette vittime: si chiamava Christine Archibald, canadese.Era atteso, il sigillo dello Stato Islamico sull'attacco terroristico che ha sconvolto la capitale britanniche a quattro giorni dalle elezioni anticipate. "Un distaccamento di nostri combattenti hab portato a termine l'azione", si legge sull'agenzia Amaq, il suo organo di propaganda. Ora anche Scotland Yard conosce la loro identità ma attende un momento operativamente adatto per comunicarli alla stampa.E' un'italiana, Enrica Gasparri, vicina di casa di uno degli attentatori, noto come ABS, a spiegare di averlo denunciato due anni fa. Tentava di radicalizzare i bambini al parco giochi - ha raccontato all'indomani dell'attentato - anche uno dei suoi figli era tornato a casa chiedendo di diventare musulmano. La donna aveva avvertito il commissariato locale che si era messo in contatto con Scotland Yard, poi non aveva più saputo nulla.Canadese, approdata in Europa per raggiungere il findazato. Christine Archibald, per tutti Chrissy, prima di trasferirsi lavorava in una comunità di supporto per i senzatetto.Le prime parole della premier dopo la tragedia di London Bridge e Borough Market fanno intendere che stia per arrivare un giro di vite: quando è troppo è troppo, in questo Paese c'è troppa tolleranza verso l'estremismo, servono misure più dure per identificarlo ed estirparlo. Su questo, precisa, ci sarà un grande dibattito. Una presa di posizione dura che ancora una volta le recapita le critiche dell'opposizione e di parte della comunità musulmana: "May vuole criminalizzarci". Da ultimo la premier chiede alle comunità di abbracciare quelli che considera i valori universali del Paese: "Dobbiamo unirci nell’affrontare l’estremismo, e dobbiamo condurre le nostre vite non in una serie di comunità separate e segregate, ma come un unico vero Regno Unito"."Questo spargimento di sangue deve finire e finirà, proteggerò gli Usa e i nostri alleati" ha detto Donald Trump promettendo che impedirà con tutti i mezzi che questi atti di terrorismo si estendano all'America.