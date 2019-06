Stati Uniti Preparava attentato a Times Square, arrestato uomo a New York Il sospetto, Ashiqul Alam, sotto sorveglianza da diversi mesi, è stato arrestato il 7 giugno mentre cercava di comprare due pistole da 9 mm marchio Glock e diversi esplosivi

di Tiziana Di Giovannandrea Un uomo è stato arrestato, il 7 giugno, con l'accusa di voler compiere un attentato a Times Square. E' un 22enne nato nel Bangladesh ma residente da tempo nel distretto di Queens a New York.Si chiama Ashiqul Alam e progettava di colpire Times Square attraverso l'uso di armi da fuoco, granate ed indossando un giubbotto esplosivo. Ma non solo.Davanti alla Corte Distrettuale di Brooklyn è emerso come Alam pensasse anche di realizzare un attacco nell'area delle istituzioni finanziarie di Wall Street e di Washington. Rivelazioni che il sospetto attentatore avrebbe riferito al poliziotto sotto copertura che da tempo lo teneva sotto controllo. I due uomini si sono incontrati molte volte e sono anche andati al poligono di tiro assieme.Il sospetto, proprio perché sotto sorveglianza da diversi mesi, è stato arrestato nel mentre cercava di comprare due pistole da 9 mm marchio Glock con matricola cancellata, da un altro poliziotto sempre sotto copertura, secondo quanto riferito dall'Ufficio del Procuratore Richard Donoghue.Per il capo della polizia di New York James O'Neill il fatto che il sospettato 22enne abbia comprato armi "indica chiaramente la sua intenzione di portare a termine il suo progetto" anche se l'Ufficio del Pubblico Ministero non ha ancora specificato la natura esatta delle accuse contro Ashiqul Alam.E' trapelato che il giovane uomo a Times Square, luogo molto conosciuto e visitato dai turisti, aveva fatto varie visite di ricognizione ed aveva filmato con il suo telefono dei video del luogo.Pare si tratti di un personaggio isolato, non legato ad una particolare organizzazione terroristica. Però nelle sue conversazioni e sui social Alam lodava le azioni dell'Isis e dell'ex capo di al Qaida Osama bin Laden. Era stato messo sotto controllo nell'agosto del 2018 a seguito dell'allarme destato dalle sue conversazioni che erano state intercettate.