Verso Heathrow Volo Bari-Londra, fumo in cabina: atterraggio di emergenza a Basilea Intossicati 4 membri dell'equipaggio. Nessun danno per i 165 passeggeri

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea La comparsa di fumo in cabina ha costretto il volo della British Airways, partito da Bari in direzione di Londra, ad effettuare un volo di emergenza a Basilea.Molta la paura ma nessun danno per i 165 passeggeri dell'A320 mentre a causa del fumo sprigionatosi dalla cabina sono rimasti intossicati per inalazione 4 membri dell'equipaggio.La responsabile della comunicazione dello scalo di Basilea, Vivienne Gaskell, dopo aver comunicato che i 165 passeggeri sono illesi ha aggiunto che i 4 membri dell'equipaggio "hanno risentito del fumo" e sono stati "trasportati in ospedale".La decisione di atterrare all'aeroporto di Basilea-Mulhouse, al confine tra Francia, Svizzera e Germania, è stata presa dall'equipaggio dopo la comparsa di fumo in cabina.Il traffico aereo è stato interrotto per 20 minuti con 3 voli in arrivo dirottati verso Zurigo e Stoccarda e 5 voli in partenza hanno subìto ritardi di circa 25 minuti.Il pilota, secondo quanto comunicato dall'aeroporto, ha avvertito la Torre di controllo più vicina appena si è accorto del fumo in cabina ed è atterrato alle 13:19 con i servizi dei pompieri e del soccorso aeroportuale schierato per i casi di emergenza.La compagnia British Airways ha comunicato che per la fine del pomeriggio è stato approntato un altro apparecchio, noleggiato, per consentire ai 165 passeggeri di raggiungere l'aeroporto londinese di Heathrow.La causa della comparsa del fumo al momento non è nota.