2019/10/17 19:32

Aereo della compagnia Volotea Atterraggio d'emergenza a Genova per il volo Napoli-Torino Depressurizzazione in cabina, non ci sono feriti

Atterraggio di emergenza questo pomeriggio all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova di un aereo della compagnia Volotea partito da Napoli e diretto a Torino a causa di una depressurizzazione in cabina.



A bordo del velivolo erano presenti 120 passeggeri, nessuno dei quali è rimasto ferito. Sul posto, oltre al personale dello scalo, sono intervenuti i vigili del fuoco.



I passeggeri, dopo essere stati accompagnati in un ristorante del terminal genovese, dove è stata loro offerta la cena, saranno trasportati a Torino in pullman.

