Mercati Attesa Bce. Borse contrastate

Milano

di Sabrina ManfroiAvvio poco mosso ma sopra la parità per Wall Street mentre in Europa la seduta prosegue contrastata, in attesa delle decisioni della Bce previste per giovedì. Milano guadagna lo 0,25%, Francoforte +0,30%. In calo Parigi , -0,22% e Londra dove continua a pesare l'incertezza sulla Brexit, - 0,85%. A Piazza Affari, con lo spread sostanzialmente stabile, corrono le banche: Ubi Banca +3,70%, Unicredit +2,75%, Banco Bpm +2,7%. In luce anche Pirelli che svetta del 3%. Male Recordati, -4,2% giù anche Amplifon di oltre il 3%.