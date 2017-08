Un compleanno in tre Auguri a Carla Fracci e Alice ed Ellen Kessler: una vita a passo di danza Noi vogliamo festeggiare queste grandi artiste riproponendovi la clip del programma di Virginia Raffaele "Facciamo che io ero" dove Carla Fracci - lo scorso giugno - al fianco dell'attrice romana nelle vesti di Alice Kessler ha danzato sulle note di "Dadaumpa", uno dei brani più celebri delle Kessler

La signora della danza, Carla Fracci, spegne 81 candeline. A dieci anni - nel 1946 - inizia a studiare alla scuola di ballo del Teatro alla Scala con Vera Volkova ed altri coreografi, diplomandosi nel 1954. Dopo due anni diviene danzatrice solista, quindi prima ballerina nel 1958. Tra la fine degli anni cinquanta e durante gli anni settanta danza con alcune compagnie straniere, quali il London Festival Ballet, il Sadler's Wells Royal Ballet, lo Stuttgart Ballet e il Royal Swedish Ballet. La sua notorietà si lega alle interpretazioni di ruoli romantici e drammatici, quali "Giselle", "La Sylphide", "Giulietta", "Swanilda", "Francesca da Rimini". Ha danzato con vari ballerini, tra i quali Rudolf Nureyev, Vladimir Vasiliev e Mikhail Baryshnikov. Dal 1996 al 1997 ha diretto il corpo di ballo dell'Arena di Verona. Dal novembre del 2000 al luglio del 2010 quello del Teatro dell'Opera di Roma.Oggi - 20 agosto - compiono 81 anni anche le gemelle Alice ed Ellen Kessler. Mossero i primi passi nel mondo della danza a soli sei anni quando iniziando a frequentare una scuola nella loro città natale, Nerchau. A undici furono avviate al programma per adolescenti del Teatro d'Opera di Lipsia e, a diciotto, lasciarono la Repubblica Democratica Tedesca per intraprendere la carriera di danzatrici al Palladium di Düsseldorf. Fra il 1955 e il 1960 si esibirono al Lido di Parigi con il corpo di ballo delle Bluebell Girls di Margaret Kelly. In Italia arrivarono il 16 gennaio 1961. Anno in cui arrivò anche la notorietà grazie alla partecipazione alla trasmissione televisiva "Giardino d'inverno", con la regia di Antonello Falqui, l'orchestra diretta dal maestro Gorni Kramer, le coreografie di Don Lurio e la partecipazione di Henri Salvador e del Quartetto Cetra: le gemelle lanciarono i brani "Pollo e champagne" e "Concertino". Nel 1964 parteciparono a "Biblioteca di Studio Uno" di Antonello Falqui insieme al Quartetto Cetra: nella puntata dedicata all'Odissea interpretarono la parte delle sirene. Furono anche nel cast dell'edizione del 1965 di "Studio Uno", cantando la sigla "La notte è piccola", destinata a diventare una delle loro canzoni più celebri.Presero parte a numerose trasmissioni di prestigio dell'epoca, come "La prova del nove" e "Canzonissima" (1969). Girarono anche caroselli per una marca di calze da donna: le loro gambe provocanti fecero scandalo e la Rai impose loro l'uso nei programmi televisivi di pesanti calze scure di nylon. Negli anni settanta recitarono in teatro in commedie musicali di Garinei e Giovannini e ancora in televisione come attrici in telefilm come "Emmer K2+1". Nel 1974 furono invitate al varietà del sabato sera "Milleluci", condotto da Mina e da Raffaella Carrà.Noi vogliamo festeggiare queste tre grandi artiste riproponendovi questa clip del programma di Virginia Raffaele "Facciamo che ero io" dove Carla Fracci, dotata di grande ironia - lo scorso giugno - al fianco dell'attrice romana nelle vesti di Alice Kessler ha danzato sulle note di "Dadaumpa", uno dei brani più celebri delle gemelle Kessler, scritto da Bruno Canfora che ci ha lasciato qualche giorno fa.