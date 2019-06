A Darwin Sparatoria in un hotel in Australia, almeno 4 morti Catturato un uomo armato di fucile a pompa. Il premier: non riteniamo sia terrorismo

Almeno quattro persone sono rimaste uccise in una sparatoria in un hotel di Darwin, in Australia. Lo ha reso noto la polizia sottolineando che il sospetto, un uomo di 45 anni, è stato arrestato.L'uomo - riferiscono i media internazionali - è entrato nell'hotel Palms in McMinn Street con in mano un fucile a pompa e ha sparato per poi fuggire prima di essere preso dagli agenti.Non si ritiene che l'attacco avvenuto a Darwin, in Australia, sia legato al terrorismo. Lo ha detto il primo ministro australiano, Scott Morrison, parlando con i giornalisti a Londra. "Il nostro avviso è che non è un atto terroristico", ha dichiarato Morrison.