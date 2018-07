Immigrazione Austria, Moavero: se chiude il Brennero se ne assumerà la responsabilità Il ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi dalla Lettonia interviene dopo le parole del premier austriaco Sebastian Kurz sulla protezione del confine sud

"Il Consiglio europeo ha affermato che l'immigrazione è una questione europea, che serve uno sforzo condiviso. Se questo è lo spinto dovremmo entrare in una fase di cooperazione, ma la decisione dell'Austria di chiudere il Brennero sarebbe contro questo spirito. Allora chi la mettesse in atto se ne dovrebbe assumere la responsabilità".Così il ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi parlando con i giornalisti a margine della visita di Stato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in Lettonia."Abbiamo avuto un consiglio europeo molto difficile e complesso - aggiunge - che si è chiuso con accordo unanime sulle conclusioni che per la prima volta danno una tela di fondo per la politica europea sulle migrazioni.Il Consiglio prevede una serie di azioni che pur essendo tutte sottoposte alla volontà degli Stati membri, se virtuosamente seguite porteranno l'Europa a affrontare l'immigrazione in maniera coerente. Se porteranno invece a una volontà di chiusura diventeranno un problema che l'Europa stessa dovrà affrontare".