Kitzbuehel Austria, uccide ex fidanzata e le stermina famiglia "L'autore è stato catturato", ha informato la polizia tirolese. Attualmente è in corso l'interrogatorio dell'indagato. Sconvolto il sindaco, Klaus Winkler: "Non abbiamo mai avuto una tragedia così incredibile"

Polizei ermittelt in Kitzbühel wegen fünffachen Mordes https://t.co/k7ElxsDnGG — Die Presse (@DiePressecom) 6 ottobre 2019

Strage per gelosia in Austria dove un giovane ha ucciso a colpi di pistola l'ex fidanzata, il suo nuovo compagno e tre membri della sua famiglia, un uomo e due donne. E' accaduto nella lotte nella località sciistica di Kitzbuehel, nel Tirolo. Il 25enne si è poi costituito alla polizia all'alba ed è stato torchiato dagli agenti in un lungo interrogatorio.Il delitto si è consumato tra le 4 e le 5 del mattino in una villetta nel tranquillo quartiere residenziale di Vordergrub, non distante dal centro della stazione sciistica frequentata dai vip austriaci e stranieri.Secondo la prima ricostruzione, riportata dai media locali , il giovane si è recato intorno alle 4 di mattina a casa della 19enne: ad aprirgli la porta è stato il padre della ragazza, che l'ha immediatamente richiusa; a quel punto il giovane è tornato a casa sua a prendere l'arma del fratello, che era in una cassaforte, e con la pistola è tornato dalla ex fidanzata. Quando intorno alle 5.30 il padre della 19enne gli ha aperto di nuovo la porta, il giovane gli ha sparato; poi è andato nella stanza del fratello della ex e ha sparato anche a lui, subito dopo è stata la volta della madre.Infine si è recato nella dependance dove si trovavano la ex e il nuovo fidanzato e, dal momento che la porta era chiusa, si è arrampicato sul balcone e li ha uccisi. Sconvolto il sindaco del noto centro turistico del Tirolo, Klaus Winkler: "Non abbiamo mai avuto una tragedia così incredibile a Kitzbuehel".