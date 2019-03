ITALIA

2019/03/06 11:04

Operazione 'Coast to coast' della polizia di Ragusa Auto e mezzi commerciali rubati e portati dalla Sicilia in Libia via Malta, 40 indagati Quaranta persone indagate, più di 30 veicoli sequestrati mentre stavano per lasciare il porto di Pozzalo e da lì, via Malta, raggiungere la Libia. L'operazione 'Coast to coast' della polizia, che ha fatto emergere un sodalizio internazionale di tre bande specializzate in riciclaggio, furto e ricettazione di veicoli commerciali, ha visto impegnati 150 uomini

Condividi Veicoli rubati "su commissione" in Italia poi trasferiti in Libia, attraverso Malta, per la vendita a prezzi inferiori a quelli di mercato. A scoprire il tutto è stata la Procura di Ragusa a seguito delle indagini della polizia stradale, che ha fatto emergere un sodalizio internazionale: tre bande specializzate in riciclaggio, furto e ricettazione di veicoli commerciali.



Sono complessivamente 40 gli indagati dalla Procura e 35 le perquisizioni in varie città italiane eseguite dalla polizia. Degli indagati, 33 sono italiani, quattro libici, due maltesi e uno tunisino. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione, falso e riciclaggio internazionale di veicoli.



L'operazione, denominata 'Coast to Coast', ha rivelato l'esistenza di un' organizzazione composta da siciliani e calabresi con il coinvolgimento di alcuni cittadini maltesi. Secondo le stime degli investigatori, sarebbero 36 i veicoli rubati e diretti in Libia attraverso i porti di Pozzallo, Augusta, Catania, Palermo, Salerno e Napoli, per un valore complessivo di circa un milione di euro. Impegnati nelle perquisizioni 150 uomini della polizia appartenenti alla questura di Ragusa, al reparto Prevenzione crimine di Catania e alla polstrada di altre città interessate dall'inchiesta: Siracusa, Roma, Reggio Calabria, Caltanissetta, Agrigento, Pistoia, Gorizia, Crotone, Rovigo e Cinisello Balsamo. Accertamenti sono in corso nei confronti di un deposito con migliaia di pezzi di ricambio a Francofonte, nel Siracusano. Veicoli rubati "su commissione" in Italia poi trasferiti in Libia, attraverso Malta, per la vendita a prezzi inferiori a quelli di mercato. A scoprire il tutto è stata la Procura di Ragusa a seguito delle indagini della polizia stradale, che ha fatto emergere un sodalizio internazionale: tre bande specializzate in riciclaggio, furto e ricettazione di veicoli commerciali.Sono complessivamente 40 gli indagati dalla Procura e 35 le perquisizioni in varie città italiane eseguite dalla polizia. Degli indagati, 33 sono italiani, quattro libici, due maltesi e uno tunisino. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione, falso e riciclaggio internazionale di veicoli.L'operazione, denominata 'Coast to Coast', ha rivelato l'esistenza di un' organizzazione composta da siciliani e calabresi con il coinvolgimento di alcuni cittadini maltesi. Secondo le stime degli investigatori, sarebbero 36 i veicoli rubati e diretti in Libia attraverso i porti di Pozzallo, Augusta, Catania, Palermo, Salerno e Napoli, per un valore complessivo di circa un milione di euro. Impegnati nelle perquisizioni 150 uomini della polizia appartenenti alla questura di Ragusa, al reparto Prevenzione crimine di Catania e alla polstrada di altre città interessate dall'inchiesta: Siracusa, Roma, Reggio Calabria, Caltanissetta, Agrigento, Pistoia, Gorizia, Crotone, Rovigo e Cinisello Balsamo. Accertamenti sono in corso nei confronti di un deposito con migliaia di pezzi di ricambio a Francofonte, nel Siracusano.

Condividi