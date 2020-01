Alto Adige Auto su pedoni, morta ragazza: le vittime salgono a 7 L'automobilista, un 27enne, aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, è stato arrestato per omicidio stradale e rischia 18 anni di reclusione. Ora si trova in carcere a Bolzano. In un primo momento era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Brunico

Sale a sette il bilancio dei morti della strage avvenuta ieri in Alto Adige, in Valle Aurina, a Lutago. Una ragazza, ricoverata in una clinica di Innsbruck, in Austria, è deceduta per le ferite riportate, secondo quanto riferisce un giornale locale. La giovane, in compagnia di altri turisti, è stata travolta da un'auto guidata da un 27enne della zona trovato con un tasso alcolemico molto elevato.Quest'ultimo è stato trasferito nel carcere di Bolzano dopo essere stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e lesioni stradali. In un primo momento il giovane era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Brunico.Il 27enne, hanno appurato le analisi, guidava con un tasso alcolemico di 1,97 grammi per litro, mentre il limite di legge è dello 0,5, quando la sua auto ha investito 17 persone che stavano attraversando la strada per raggiungere il loro albergo. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri e sul luogo dell'incidente si è recato anche il pm Axel Bisignano. "Sulla base della dinamica finora accertata è da ritenere che l'autovettura procedesse in eccesso di velocità", ha confermato la procura di Bolzano.Tutte i morti sono tedeschi originari della Renania Settentrionale-Vestfalia, Colonia e Remscheid. Le altre vittime, le cui salme si trovano all'ospedale di Brunico, sono Rita Felicitas Vetter (classe 1996), Katarina Majic di Wuppertal, Rita Bennecke di Remscheid, Julius Valentin Uhlig di Colonia, Julian Vlam di Siegen e Philipp Schulte, tutti nati nel 1997.Delle 17 persone coinvolte, sette sono morte (4 donne e 3 uomini), tre ferite in maniera grave (una donna e 2 uomini), cinque (3 donne e 2 uomini) hanno riportato lesioni di media entità e due (un uomo e una donna) hanno riportato ferite lievi.Le vittime sono tutte scese da un autobus che proveniva da Cadipietra ed era diretto in direzione sud. Il luogo dell'incidente si trova a Lutago di Sopra, era illuminato, con un limite di velocità di 50 km e in prossimità delle strisce pedonali. L'autista del bus si è fermato in un punto della strada indicato come fermata per autobus. Per arrivare al loro albergo le vittime dovevano attraversare la strada e percorrere alcuni passi in direzione nord. L'autovettura proveniva da sud. Allo stato attuale non è chiaro a quale altezza della carreggiata è stato colpito il primo pedone. Subito dopo l'investimento, il guidatore ha perso il controllo della propria autovettura ed è andato a collidere contro un mucchio di detriti sul margine destro della strada. Verrà valutata un'eventuale perizia per determinare la velocità tenuta dal veicolo. L'autovettura ed il telefono cellulare dell'indagato sono stati sequestrati.Ilverrà analizzato nei prossimi giorni. Il guidatore è stato sottoposto ad un test con etilometro. Sono stati altresì prelevati campioni di sangue ed urina. In mattinata, presso l'ospedale di Bolzano, sono state eseguite le ricognizioni cadaveriche. Le cause di morte sono chiare, pertanto non sarà necessario procedere ad autopsia. Non appena le salme verranno riconosciute dai parenti verrà dato il nulla osta alla sepoltura, conclude la nota della Procura.