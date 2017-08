Indaga l'antiterrorismo Auto travolge soldati a Parigi: sei feriti, tre gravi E' successo questa mattina alle 8.30 a Levallois-Perret nel dipartimento di Hauts-de-Seine, alla periferia di Parigi

Ingente dispositivo di polizia e forze di sicurezza francesi a Levallois-Perret, il comune alle porte di Parigi in cui alle otto di questa mattina un'auto ha travolto 6 militari della missione antiterrorismo Sentinelle. A Levallois e dintorni attualmente in corso un'operazione per rintracciare l'uomo in fuga, la BMW che ha investito i soldati e eventuali elementi utili per l'inchiesta. Blindato il quartiere della Place de Verdun, il luogo dove i militari sono stati investiti a pochi metri dal municipio: è stato eretto un perimetro di sicurezza. Tra l'altro, Levallois-Perret, è sede della divisionenazionale antiterrorismo della Francia.L'aggressione ha avuto luogo "in un vicolo", dove gli uomini si trovavano dopo essere usciti dalla caserma. Lo ha spiegato il sindaco della citt, Patrick Balkany, ai microfoni di Franceinfo. Il palazzo un "vecchio immobile" degli anni '50, "situato a 100 metri dal municipio" ha detto Balkany, sottolineando che la zona in cui avvenuto l'episodio molto "calma".La sezione antiterrorismo della procura di Parigi ha aperto un'indagine sull'incidente avvenuto questa mattina a Levallois-Perret, alla periferia di Parigi. L'indagine, aperta per "tentato omicidio di persone investite di autorità pubblica nell'ambito di un'azione terroristica", è stata affidata alla direzione regionale della Polizia Giudiziaria (DRPJ), alla direzione centrale della Polizia giudiziaria (DCPJ) e alla direzione generale della Sicurezza interna (RPS), ha precisato la procura.Nessuna pista esclusa per i fatti di questa mattina alle porte di Parigi quando un'auto ha travolto sei militari dell'antiterrorismo. Lo precisano gli inquirenti che stanno lavorando sul caso sottolineando che al momento "nulla è escluso: un atto terroristico, il gesto di uno squilibrato o un semplice incidente stradale", dopo il quale il conducente è scappato."È un atto indubbiamente deliberato": lo ha detto il sindaco di Levallois-Perret, Patrick Balkany, intervistato da Bfm-tv, Balkany ha precisato che erano le otto del mattino quando una Bmw, che sostava in 'attesa', ha accelerato "molto velocemente", travolgendo il gruppo di 6 militari del 35mo reggimento di fanteria. Due di loro sono stati ricoverati in condizioni gravi all'ospedale militare di Percy-Clamart.Il ministro dell'Interno francese, Grard Collomb, si è riunito d'urgenza per seguire gli sviluppi della situazione dopo che un auto ha tralto sei militari alle porte della capitale. Questa mattina, a Parigi, era in programma l'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva con il presidente Emmanuel Macron. Il Palazzo dell'Eliseo si trova esattamente di fronte alla sede del ministero dell'Interno in Place Beauvau.La ministra francese della Difesa, Florence Parly, ha condannato oggi "l'atto vile" compiuto contro i militari dell'operazione Sentinelle a Levallois-Perret, alla periferia di Parigi."Sei militari del 35esimo reggimento fanteria di Belfort sono rimasti feriti, tre in modo più grave ma senza essere in pericolo di vita", ha precisato la ministra in un comunicato, condannando "con la massima fermezza questo atto vile che non mina in alcun modo la determinazione dei militari ad operare per la sicurezza dei francesi".