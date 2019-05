Nessun ferito, ma solo fumo e tanta paura tra i passeggeri Roma, fumo su minibus 119 a via del Corso Il fumo generato probabilmente dal malfunzionamento di una batteria ausiliaria di servizio. L'autobus è stato fatto evacuare. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco

Questa mattina, intorno alle 7.30, su un autobus della linea 119 in servizio a Roma lungo via del Corso è scattato l'allarme incendio. All'improvviso si è diffuso del fumo all'interno del mezzo, a quell'ora gremito di passeggeri, probabilmente generato dal malfunzionamento di una batteria ausiliaria di servizio. Pronto l'intervento dell'autista che, a scopo precauzionale, ha fatto scendere tutte le persone a bordo dell'autobus e immediatamente ha attivato l'estintore automatico. Per fortuna non è stato riscontrato alcun principio di incendio e non si sono verificati problemi per i passeggeri. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco, che sono intervenuti e dopo poco la situazione di allarme è rientrata.