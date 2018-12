Governo ​Autonomia, Conte: avviato percorso, ci vuole tempo Il premier al termine del Consiglio dei ministri parla del progetto che riguarda tre regioni: Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Salvini: entro il 15 febbraio la proposta dello Stato

"E' stato compiuto un passaggio importante dal punto di vista politico. Abbiamo avviato il percorso dell'autonomia in tre regioni: Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Cdm.Il percorso "richiede del tempo", ha spiegato il premier, "siamo in fase avanzata. Abbiamo delineato un percorso. Verso metà gennaio completeremo l'istruttoria sulle varie materie", ha aggiunto. "Ci sarà poi una fase finale nella quale ci saranno le valutazioni sul piano tecnico-giuridico ma anche politico", ha sottolineato."Un'altra scadenza rispettata. Cinque mesi di lavoro tecnico. Il primo passaggio oggi in Cdm. Ci siamo impegnati entro il 15 gennaio a chiudere il lavoro tecnico. Con diversi ministeri la partita è chiusa. Il 15 febbraio avremo la proposta dello Stato". Cosi' Matteo Salvini sul tema dell'autonomia. "Mi auguro che entro l'inverno" il percorso sia completato, "mi auguro che aderiscano a questo percorso anche i governatori delle regioni del Sud, penso per esempio alla Puglia", ha aggiunto il ministro dell'Interno.