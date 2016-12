Autopsia su George Michael "non conclusiva", servono altri esami La polizia: ci vorranno settimane per conoscere esatta causa morte

Condividi

La prima autopsia condotta sul corpo di George Michael non ha portato ad alcuna certezza sulle cause del decesso e serviranno altri esami post-mortem, dei quali "non si avranno risultati prima di svariate settimane".Lo ha dichiarato la polizia della regione di Thames Valley. Il cantante è morto nella sua casa di Goring-on-Thames il 25 dicembre, all'età di 53 anni, probabilmente per un infarto. Ma ci sono state indiscrezioni su un suo problema di dipendenza dall'eroina e la possibilità che l'assunzione di droga abbia potuto portare all'arresto cardiaco.