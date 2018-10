A dare l'allarme i titolari del distributore Aversa. Giovane ucciso a colpi di arma da fuoco. Il corpo trovato in area di servizio Si tratterebbe di un ragazzo di 20 anni, di Napoli, incensurato.

Condividi

Sarebbe stato identificato il corpo senza vita, ritrovato questa mattina in viale Europa, zona Aversa Nord. Si tratterebbe di un ragazzo di 20 anni, A. C., napoletano. Il cadavere si trovava dentro un’auto - sul sedile del guidatore - con targa italiana, parcheggiata in un distributore Agip. La vittima - dai primi rilievi - è stata freddata con numerosi colpi di arma da fuoco. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.I Carabinieri sono stati allertati dai titolari dell'area di servizio che questa mattina, all'apertura, hanno notato l'auto parcheggiata e il cadavere all'interno.