Mercati Avvio ancora positivo per le borse europee Progressi attorno al mezzo punto percentuale per Londra, alla prima seduta del 2017, Parigi e Francoforte

di Marzio Quaglino La riapertura delle principali piazze asiatiche dopo il Capodanno è stata all’insegna del rialzo. C’è qualche motivo di fiducia in più sull’andamento dell’economia, dopo i dati di ieri dell’Europa e di stamane dalla Cina. Sulla scia dell’Oriente si muovono in apertura i listini europei. Progressi attorno al mezzo punto percentuale per Londra, alla prima seduta del 2017, Parigi e Francoforte.Milano, ieri regina d’Europa grazie alla banche, oggi resta nel gruppo con l’indice Ftse Mib che sale dello 0,31%. Ancora sotto i riflettori Banco Bpm che, dopo i 9 punti percentuali guadagnati ieri, segna un progresso del 5,28%.Sugli altri mercati da segnalare la crescita del petrolio con il Brent del Mare del Nord oltre i 57 dollari al barile, sui massimi da un anno e mezzo, e lo spread stabile, dopo la netta discesa di ieri, a 154 punti base con il rendimento del Btp decennale all’1,75%.Infine nel valutario si conferma la debolezza dell’Euro sul Dollaro con il cambio a quota 1,0434.