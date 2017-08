Mercati ​Avvio debole per le borse europee in attesa dei dati usa sull'occupazione

di Maria Giovanna Lorena Inizia all'insegna dell'incertezza l'ultima seduta della settimana sui mercati europei. In attesa dei dati sul mercato del lavoro americano, nel primo pomeriggio, gli indici sono poco mossi: a Milano il Ftse Mib segna -0,19%, Francoforte cede lo 0,22%, Parigi e Londra stazionano poco sotto la parità.A Piazza Affari l'attenzione si concentra sui gruppi che hanno presentato i risultati semestrali: Bper svetta sul listino con un rialzo intorno ai 4 punti percentuali, Unicredit dopo il +7% di ieri sale ancora: +0,5%. Mentre i conti penalizzano Mediobanca -0,7%. In calo altri bancari industriali ed energetici. Buzzi e Stm, i peggiori sul listino, cedono 2 punti percentuali.Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 153 punti base con il rendimento del nostro decennale all'1,98%. Apertura poco mossa per l'Euro, a 1,1882 sul dollaro.