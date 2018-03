Mercati ​Avvio in calo per le borse europee. Tonfo di Tokyo: -2,5%

di Maria Giovanna Lorena I nuovi dazi su acciaio e alluminio annunciati dal presidente americano Trump spaventano i mercati.Hanno messo sotto pressione ieri Wall Street, che ha chiuso con ampie perdite, e stamane le piazze asiatiche con Tokyo in calo del 2,5% in chiusura.Debolezza che si è estesa alle piazze europee all'avvio dell'ultima seduta della settimana. Milano -0,80%, Francoforte -1,17%, Parigi ,0,92%, Londra -0,40%.Sui mercati valutari l'Euro frena la sua discesa, il cambio con il Dollaro risale a 1,2265 in avvio di giornata.Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi a due giorni dal voto, si colloca a 130 punti base.