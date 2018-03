Avvio negativo per le borse europee, sulla scia dei ribassi di Wall Street e di Tokyo

Condividi

di Maria Giovanna Lorena La prima seduta di marzo inizia con gli indici negativi in tutte le piazze europee. Il Ftse Mib a Milano segna -0,32% nelle prime contrattazioni. Il listino più debole è quello di Francoforte, che cede lo 0,61%, Parigi perde lo 0,28%, Londra lo 0,19%. La borsa di Tokyo stamane ha chiuso con un -1,56% dopo i ribassi di ieri a Wall Street. A Milano ripartono gli acquisti su Ferragamo, ieri titolo migliore, +1%, seguito da Luxottica, +0,7%. Nuove vendite invece su Campari, anche oggi in coda ai titoli di maggior rilievo -1,5%. Avvio debole anche per Eni, Generali, Mediaset, Intesa Sanpaolo, che cedono intorno a mezzo punto percentuale. Infine, sui mercati valutari, l'Euro si conferma debole: 1,2197 il cambio con il Dollaro all'inizio della seduta.