Mercati ​Avvio negativo per le borse europee

Condividi

Milano

di Maria Giovanna LorenaLe borse europee iniziano la seduta con il segno negativo. Questa mattina in Asia i mercati hanno avuto un andamento contrastato - piatta la chiusura di Tokyo +0,05% - in attesa di sviluppi nelle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina, e nel Vecchio Continente gli investitori sono spinti alla prudenza.Milano cede lo 0,20%, Francoforte -0,17%, Parigi -0,10%, la più debole è Londra -0,66%.A Piazza Affari l'attenzione si concentra su Unicredit, che cede l'1,20% e scivola in fondo al listino: il Financial Times riporta che il gruppo italiano starebbe preparando un'offerta per la tedesca Commerzbank nel caso fallisse il piano di aggregazione di quest'ultima con Deutsche Bank.Sul fonte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund tedeschi si mantiene sui livelli di ieri, a 255 punti base.Infine, l'Euro conferma il suo recupero sul Dollaro: il cambio è indicato a 1,1240.