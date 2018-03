Mercati ​Avvio positivo per le borse europee, Tokyo chiude in rialzo

di Maria Giovanna Lorena Avvio positivo per Piazza Affari in linea con la tendenza delle altre borse europee: indice principale a +0,20% dopo i primi scambi. Nel resto d'Europa Parigi +0,29%, Francoforte +0,09%, mentre Londra scivola poco sotto la parità, -0,02%.In Asia stamane la borsa di Tokyo ha chiuso con un +0,54%.Sul mercato milanese ripiegano Recordati e Brembo, ieri in cima al listino principale, con un calo intorno a mezzo punto percentuale. In ripresa Tenaris, il più penalizzato nella seduta precedente, guadagna lo 0,6%. In luce soprattutto Atlantia +4% e Telecom +1,1%. Attenzione puntata fuori dai titoli maggiori su Creval, +0,20%, in vista della chiusura oggi dell'aumento di capitale da 700 milioni. I dati sulle adesioni si conosceranno al termine della seduta della borsa.Attesa oggi per la riunione della Banca Centrale Europea e per le parole di Mario Draghi, che terrà la consueta conferenza stampa nel primo pomeriggio.Intanto sui mercati valutari l'Euro si conferma intorno a quota 1,24 nel rapporto con il Dollaro, a 1,2405.Aggiornamento delle ore 9:30