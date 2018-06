​Avvio positivo per le borse europee. Euro in rialzo

di Maria Giovanna Lorena Mercati europei in rialzo in avvio di giornata dopo l'accordo al vertice di Bruxelles, che dà slancio anche all'Euro.A Milano il Ftse Mib segna +1,40%, in linea con le altre piazze del Vecchio Continente: Parigi +1,24%, Francoforte+1,06%, Londra apre la giornata con un +0,96%.La spinta arriva anche dalla seduta positiva di Wall Street e dai guadagni delle piazze asiatiche stamane.A Piazza Affari gli acquisti si concentrano su Fiat Chrysler che sale di oltre il 5%, e sul settore finanziario, penalizzato nelle ultime sedute: Banco Bpm e Unicredit guadagnano intorno ai 2 punti percentuali. Ribasso consistente invece per Mediaset -3,9%.Lo spread tra Btp e Bund tedeschi inizia la seduta in calo a 243 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 2,77%. E sui mercati valutari l'Euro sale oltre quota 1,16 sul Dollaro: 1,1642 il cambio a inizio seduta.