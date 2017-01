Deputata turca si incatena al podio per protesta Contro la riforma costituzionale voluta da Erdogan

Tek adam diktasına, rejim değişikline geçit vermeyeceğiz! pic.twitter.com/uRJO6YWH3e — Aylin Nazlıaka 🇹🇷 (@AylinNazliaka) 19 gennaio 2017

Una deputata turca, eletta con il Chp e ora indipendente, si è ammanettata al microfono del podio degli interventi nell'emiciclo del Parlamento, per protestare contro la riforma costituzionale che rafforzerà i poteri del presidente, Recep Tayyip Erdogan. Aylin Nazliaka ha compiuto il suo gesto alla ripresa del voto in seconda lettura del testo, provocando l'interruzione della seduta."Mi incateno al podio per dire no al diktat di un solo uomo, per oppormi all'annientamento dei valori repubblicani e per protestare contro l'imbavagliamento del Parlamento", ha dichiarato Nazliaka, citata dal quotidiano Hurriyet. La discussione di questo testo ha animato gli animi dei parlamentari turchi, che nei giorni scorsi sono anche passati alle mani durante l'esame in prima lettura. Dei 18 articoli di cui è costituito il testo, sette sono stati già approvati con la maggioranza qualificata richiesta dei tre quinti in seconda lettura.