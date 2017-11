Il X municipio di Roma Ballottaggio a Ostia, il comitato per l'ordine: maggiori controlli ai seggi con agenti in borghese

I seggi elettorali del litorale di ponente e Nuova Ostia, feudo del clan Spada, saranno i quartieri del X municipio maggiormente vigilati domenica prossima in occasione del ballottaggio.È quanto disposto durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato nella sede del municipio e al quale ha partecipato il ministro dell'interno, Marco Minniti.Secondo quanto si apprende, agenti in borghese pattuglieranno i seggi ritenuti più "a rischio" del municipio, soprattutto dopo quanto avvenuto nei giorni scorsi, con l' aggressione da parte di Roberto Spada nei confronti di una troupe della Rai.È contenuto in un'ordinanza di servizio, firmata dal questore Marino, in stretto contatto con il prefetto Basilone e sulla base di quanto emerso nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenuto stamattina ad Ostia, alla presenza del ministro Minniti, il piano di prevenzione in vista del turno di ballottaggio, previsto dalle 07.00 alle 23.00 di domenica. Adottato un modello organizzativo che include 4 settori d'intervento.Il focus informativo è garantito dalla Digos e dalla squadra mobile, in collaborazione con la sezione specializzata del commissariato Lido, al fine di acquisire, per tempo, ogni informazione utile alla predisposizione dei servizi di polizia.Pattuglie in borghese integreranno la vigilanza ai seggi, a partire dalle prime ore di domenica. La gestione dell'ordine pubblico è affidata al dirigente del commissariato e, così, anche la direzione di tutti i servizi di ordine pubblico per gli eventi in programma in settimana e che si concluderanno con le due iniziative di chiusura della campagna elettorale nella serata di venerdì. È previsto l'impiego di personale specializzato nella gestione della folla, bonifiche dei luoghi ed acquisizione prima, durante e dopo le manifestazioni, di immagini da parte della polizia scientifica. Per il controllo del territorio, è stata disposta un'intensificazione del piano coordinato di controllo, con l'utilizzo delle unità cinofile e del reparto prevenzione crimine.