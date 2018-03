Il calciatore attacca il senatore Balotelli su Instagram contro senatore Lega Iwobi. Salvini: non mi piaceva in campo ancor meno fuori

È polemica fra Mario Balotelli e Toni Iwobi, neoeletto senatore del Carroccio.Il calciatore lo attacca su Instagram: "Forse sono cieco io o forse non gliel'hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!!!".Lo sfogo di 'SuperMario' è accompagnato da un'immagine che ritrae Iwobi in compagnia di Matteo Salvini: entrambi indossano una maglia bianca accompagnata dalla scritta 'Stop Invasione'.Prontissima la replica: "Preferisco ignorarlo in questo momento. Non mi interessa quello che scrive, ne ho abbastanza delle polemiche: voglio pensare al mio territorio e al nuovo compito che mi hanno affidato.Lui è un grande giocatore e rimarrà tale, spero che si limiti a fare il suo bel lavoro, visto che è portato a farlo. Se Balotelli giocasse nella mia squadra del cuore, certo, tiferei per lui"."Balotelli non mi piaceva in campo, mi piace ancor meno fuori dal campo", il commento su Twitter del leader della Lega Matteo Salvini.L'impressione è che la polemica durerà più a lungo di una brevissima 'story' su Instagram, destinata a scomparire dopo 24 ore. D'altronde non è la prima volta che Iwobi fa discutere. Per l'imprenditore informatico, arrivato in Italia circa 30 anni fa tramite un permesso di soggiorno per motivi di studio, "i clandestini dovrebbero andare a casa", mentre ad una persona di colore dire 'bingo-bongo' non sarebbe razzismo, perché "rientra in una logica di scontro politico".