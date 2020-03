Economia Coronavirus, Bce: interventi per salvaguardia liquidità continueranno La Banca centrale europea sta intervenendo con decisione sui mercati da giovedì scorso

"La Bce continuerà a monitorare da vicino le conseguenze per l'economia della diffusione del coronavirus ed è pronta ad aggiustare le proprie misure, se fosse opportuno, se questo dovesse salvaguardare le condizioni di liquidità nel sistema bancario e per assicurare una trasmissione fluida della sua politica monetari a tutte le giurisdizioni", si legge in un comunicato della Banca centrale europea.La Bce in effetti sta intervenendo con decisione sui mercati da giovedì scorso, dice Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo della Banca centrale in un'intervista al giornale tedesco Die Zeit pubblicato oggi sul sito istituzionale dell’istituto."Vediamo un significativo aumento dei premi per il rischio – spiega Schnabel - inoltre sorge la domanda se i mercati funzionano ancora, se domanda e offerta possono ancora incontrarsi? La Banca centrale dovrebbe intervenire se la liquidità si prosciuga, vale a dire se i mercati cessano improvvisamente di funzionare perché non ci sono abbastanza fondi liquidi e se la trasmissione della politica monetaria è a rischio perché le nostre misure in questo caso non raggiungeranno l'economia reale. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto intensamente dallo scorso giovedì. I nostri acquisti di obbligazioni hanno un effetto stabilizzante sul mercato".Il Sistema europeo delle banche centrali sta intervenendo tramite la Banca d'Italia "per assicurare condizioni ordinate sul mercato". Lo si apprende da fonti monetarie. Gli interventi, spiegano le stesse fonti, "sono flessibili sia nel timing sia nei mercati di riferimento e continueranno fino a quando ce ne sarà bisogno".Le indicazioni arrivano nella mattinata in cui lo spread tra i BTp e i Bund è schizzato sopra i 320 punti, ai massimi da 7 anni.