World Bank Banca Mondiale, David Malpass nuovo presidente con voto unanime All'unanimità David Malpass è il nuovo presidente dell'organizzazione internazionale per il sostegno allo sviluppo e la riduzione della povertà

di Tiziana Di Giovannandrea Lo statunitense David Malpass è stato ufficialmente nominato, all'unanimità, come nuovo presidente della Banca Mondiale. Inizierà il suo incarico il 9 aprile e guiderà l'organizzazione per i prossimi 5 anni. La nomina è avvenuta a seguito delle improvvise dimissioni di Jim Yong Kim, sostituito ad interim dall'economista bulgara Kristalina Gergeva fino all'insediamento del nuovo presidente.David Malpass, è un alto funzionario, sottosegretario al Tesoro nell'amministrazione Trump, ed è stato consigliere economico durante la campagna elettorale del 2016 del tycoon.Malpass è l'uomo che Donald Trump ha voluto fortemente a capo della Banca Mondiale per rilanciare l'istituzione e permettere la migliore realizzazione del suo mandato: sconfiggere la povertà e sostenere nel loro sviluppo i Paesi più deboli. E' stato lo stesso Malpass ad indicare e denunciare le inefficienze dell'istituzione e la necessità di un cambio di rotta.La sua designazione alla presidenza della Word Bank è stata commentata in una nota dell'istituzione: "La selezione di Malpass da parte del Consiglio di Amministrazione della banca ha seguito un processo di nomina aperto e trasparente in cui i cittadini di tutti i paesi membri erano potenzialmente idonei", ha annunciato la Banca Mondiale.Donald Trump all'atto della presentazione alla stampa della candidatura del suo preferito ha sottolineato come Malpass, 63enne del Michigan e da sempre repubblicano, sia "la persona giusta per prendere questo posto incredibilmente importante" perché "la mia amministrazione ha fatto una priorità dell'assicurare che i dollari dei contribuenti degli Stati Uniti siano spesi efficacemente e saggiamente e siano serviti gli interessi americani e difesi i valori americani".