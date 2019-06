Casalotti Roma, espone sul terrazzo di casa bandiera con il simbolo delle SS. Denunciato Sono intervenuti agenti della Digos e Reparto Volanti della Polizia di Stato chiamati sia dai residenti che dall'ANPI

di Tiziana Di Giovannandrea Agenti della Polizia di Stato della Digos e del Reparto Volanti hanno denunciato in stato di libertà un 23enne, incensurato, per aver esposto sul terrazzo di casa una bandiera con il simbolo delle SS, ben visibile dalla strada. E' accaduto a Roma, nel quartiere Casalotti, che è posizionato nell'area Nord-Ovest della Capitale.Lo sconvolgente vessillo attaccato alla ringhiera dell'ultimo piano di un palazzo condominiale ha allarmato i residenti che hanno chiamato le Forze dell'Ordine. Oltre agli abitanti della strada di Casalotti anche l'ANPI di Montespaccato ha allertato la Polizia di Stato.L'Associazione dei Partigiani ha riportato su Facebook che gli agenti, dopo aver perquisito la casa privata, hanno sequestrato una bandiera con la croce celtica, una bandiera con la svastica, un manganello di legno con la scritta 'Molti nemici molto onore' e altri simboli riconducibili al nazismo. Da accertamenti, il giovane non risulta legato a gruppi organizzati di estrema destra.L'Anpi, deplorando fortemente il gesto in un post ha scritto: "Condanniamo duramente chiunque voglia riproporre ideologie intollerabili, sia fasciste che naziste bocciate già dalla storia e dalla memoria. Il fascismo non è un'opinione, è un crimine. Tutte le organizzazione neofasciste e neonaziste vanno sciolte, così come stabilito dalla legge".