L'analisi al Corriere della Sera Bannon: "Elezioni in Italia? Sento il clima che portò all'avvento di Trump" L'ex stratega di Trump spiega: "Quasi due terzi del Paese, in qualche modo appoggia il messaggio antisistema di gruppi populisti dal centro al centrodestra, dai Cinque Stelle alla Lega a Berlusconi e Fratelli d'Italia" e "penso che se si raggiungesse una coalizione tra tutti i populisti sarebbe fantastico, trafiggerebbe Bruxelles al cuore"

In Italia si respira lo stesso clima politico che portò all'avvento di Donald Trump alla Casa Bianca: ad affermarlo è l'ex stratega del presidente americano, Steve Bannon, in Italia per seguire le elezioni in vista della possibile nascita di un'internazionale del populismo. "Ho lavorato per costruire un movimento populista nazionalista in America per dieci anni", ha ricordato Bannon in un'intervista al Corriere della Sera, "sono entrato nella campagna di Trump quando rimanevano solo 85 giorni, stavano perdendo di brutto. Ma io sapevo che avrebbe vinto. Vedevo la risonanza tra la gente, che alle elite sfuggiva, e penso che lo stesso stia succedendo in Italia".Bannon ha spiegato che il suo obiettivo è costruire "una rete dal basso, un esercito per diffondere le idee del nazionalismo economico, innanzitutto in America ma anche a livello internazionale". "Passerò molto tempo in Europa, qui c'è l'avanguardia del populismo", ha assicurato. "Siete un banco di prova fondamentale del potere della sovranità, di cosa significhi nell'era moderna", ha detto del voto in Italia, "quest'elezione è cruciale per il movimento populista globale. Per me la cosa più importante è che, se sommi i sondaggi, siamo vicini al 65%, quasi due terzi del Paese, che in qualche modo appoggia il messaggio antisistema di gruppi populisti dal centro al centrodestra, dai Cinque Stelle alla Lega a Berlusconi e Fratelli d'Italia" e "penso che se si raggiungesse una coalizione tra tutti i populisti sarebbe fantastico,trafiggerebbe Bruxelles al cuore" ma "se non succede ora non significa che non possa accadere in futuro".