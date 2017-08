Strage della Rambla Barcellona, chi sono i 12 membri della cellula Isis

La cellula terroristica dell'Isis ritenuta responsabile di 14 morti e del ferimento di oltre 100 persone a Barcellona e Cambrils sarebbe composta da 12 persone, molte di origine marocchina. Il gruppo terrorista avrebbe voluto compiere uno o più attacchi di ben maggiori proporzioni. Secondo il responsabile degli Interni del governo della Catalogna, Joaquim Forn, "la capacità d'azione della cellula è stata neutralizzata grazie agli arresti e dopo la morte di alcuni di loro".Si tratta di Omar Hychami, minorenne, Mohamed Hichamy di 24 anni, Moussa Oukabir, 17 anni, Said Aalla, 19 anni, e Houssaine Abouyaaqoub, minorenne, tutti uccisi dalla polizia a Cambrils. Abdelbaqi Es Satty, l'imam di Ripol, e Youssef Aalla, che forse sono morti ad Alcanar, sono in atto test del Dna per verificare questa tesi. Driss Oukabir, 28 anni, Mohamed Aalla, 26 anni, e Salh El Karib, 34 anni, tutti arrestati a Ripoll, e Mohamed Houli Chemlal, arrestato ed unico superstite dell'esplosione nel covo di Alcanar. Rimane un uomo in fuga, si tratta di Youness Abouyaaquob, di 22 anni; lui è sospettato di aver guidato il furgone sulla Rambla.