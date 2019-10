Scontri a Barcellona, feriti e arresti A Barcellona tornano in piazza i separatisti. Nuovi scontri, quattro agenti feriti. Oggi una contro-manifestazione anti-secessionista

Quattro poliziotti sono rimasti feriti di cui uno gravemente, negli scontri tra agenti anti-sommossa e manifestanti riuniti di fronte al quartier generale della polizia a Via Laietana a Barcellona. Tre gli arrestati. Nel pomeriggio, secondo quanto riferito dalla polizia locale, in 350 mila si sono riversati per le strade del capoluogo catalano per protestare contro le sentenze della Corte Suprema spagnola che 16 giorni fa ha condannato nove leader separatisti, rei di aver promosso il referendum secessionista del 2017, a pene tra i 9 e i 13 anni di carcere. Le proteste sono costate finora circa seicento feriti e decine di arresti, dopo l'infiltrazione di gruppi violenti nei cortei pacifici. Oggi è in programma un contro-corteo promosso dalla società civile catalana che si batte contro la secessione dalla Spagna.