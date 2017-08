Barcellona, su imam soffiata da Belgio a catalani nel 2016

Nel 2016 un poliziotto belga disse a un collega catalano che l'imam che si ritiene abbia istigato l'attacco della scorsa settimana a Barcellona era sospetto, ma allora no fu trovata alcuna informazione che lo collegasse alla militanza islamista.È quanto riferisce a Reuters una fonte del governo regionale catalano, dopo l'emergere di accuse alla polizia catalana di non avere indagato in modo appropriato sull'imam marocchino, Abdelbaki Es Satty. Negli ultimi giorni sono state sollevate critiche nei confronti della polizia regionale per gli attacchi di Barcellona e Cambrils e il tutto si inserisce nell'ambito di una disputa fra autorità centrali a Madrid e autorità locali della Catalogna, i cui leader spingono per l'indipendenza dalla Spagna.La soffiata sull'imam fu fatta informalmente, spiega la fonte, da un poliziotto belga a uno catalano, che si conoscevano fra loro. "La comunicazione fra i due poliziotti non fu ufficiale. Si conoscevano perché si erano incontrati a un seminario della polizia", ha riferito la fonte, parlando a condizione di mantenere l'anonimato. Tuttavia dai registri della polizia non è venuto fuori niente sull'imam: "I documenti mostrano che non avevamo informazioni sull'imam", ha detto la fonte, aggiungendo che gli unici canali di comunicazione ufficiali dei Mossos d'Esquadra, cioè la polizia catalana, con la polizia di altri Paesi passavano per il governo centrale spagnolo. Resta da chiarire se la polizia catalana abbia fatto un tentativo proprio di seguire la pista.L'imam Es Satty ha trascorso circa tre mesi nella città belga di Vilvoorde, noto centro di radicalismo islamista, fra gennaio e marzo dell'anno scorso. Successivamente si recò in Catalogna come imam della piccola città di Ripoll, dove è sospettato di avere reclutato e radicalizzato la maggior parte dei membri del gruppo che ha compiuto gli attentati della scorsa settimana. La scorsa settimana Hans Bonte, sindaco di Vilvoorde, ha riferito che allora Es Satty era stato "esaminato approfonditamente" dalla polizia belga e che lui stesso aveva detto via e-mail alla polizia spagnola di dove si trovava. Secondo El Pais, Bonte ha detto oggi di avere ricevuto una risposta dalla polizia di Barcellona l'8 marzo del 2016 in cui "dicevano che l'imam non aveva legami con gruppi radicali".La polizia di Barcellona ha confermato oggi l'identificazione dell'ultimo dei terroristi della cellula jihadista responsabile degli attacchi della settimana scorsa a Barcellona e Cambrils. Secondo i media spagnoli, si tratta di Youssef Aalla, rimasto ucciso nell'esplosione della villetta di Alcanar nella notte tra il 15 ed il 16 agosto, dove sono state rinvenute 120 bombole di gas butano che i terroristi avrebbero dovuto usare per un attacco di più grandi proporzioni."Concluso il processo di identificazione legale, attraverso il Dna, della seconda persona trovata morta nella casa di Alcanar. Adesso sono stati tutti identificati", hanno scritto su twitter i Mossos d'Esquadra, senza specificare il nome dell'ultimo terrorista, il cui fratello Said faceva parte del commando di cinque persone che poche ore dopo l'attacco di Barcellona sulla Rambla è stato abbattuto dalla polizia dopo aver forzato un posto di blocco a Cambrils, provocando la morte di una donna. E un altro fratello, Mohammed, era stato arrestato qualche ora dopo gli attacchi, ma è stato rilasciato.Nell'esplosione nella villetta di Alcanar è morto anche l'imam Abdelbaki Es Satty, considerato la 'mente' della cellula, mentre è rimasto ferito Mohamed Houli Chemlal, che dal carcere dove è rinchiuso sta collaborando con le autorità e si è detto "pentito" per gli attacchi che hanno provocato la morte di 15 persone, tra cui due italiani.