Barcellona: la polizia: Ad Alcanar 120 bombole, preparavano uno o più attentati esplosivi

La Spagna dopo la strage Barcellona:

"La pace è la migliore amica della nostra vita e chiediamo al Signore che ci dia la maniera di essere artigiani di pace". Così nell'omelia della messa in corso alla Sagrada Familia - per ricordare le vittime dell'attentato di giovedì - il cardinale di Barcellona, Joan Josep Omella. "E' bello essere qui tutti uniti - aggiunge - questo è il mosaico sul quale si costruisce la società. Tutti uniti per un obiettivo comune: la pace, il rispetto e la convivenza fraterna. L'unione ci rafforza, la divisione ci corrode e ci distrugge". "Sono giorni di molte lacrime e di molta umanità" ha detto a sua volta il vescovo, Sebastià Taltavull. "Ma il popolo spagnolo, ha aggiunto, "non ha paura e vuole godere del dono della pace".Presenti alla funzione: la famiglia Reale, il capo del Governo Mariano Rajoy e la sua vice Soraya Sáenz de Santamaría, il presidente della Catalogna, Carles Puigdemont e i sindaci di Barcellona e Cambrils, ​​Ada Colau e Camí Mendoza.Proseguono intanto le indagini per ricostruire quanto accaduto lo scorso giovedì nella città spagnola. La polizia catalana ha spiegato di lavorare sull'ipotesi che a formare il commando che si è reso protagonista dell'attacco a Barcellona fossero 12 persone. La polizia è convinta che due delle tre persone ricercate per l'attacco alla Rambla sono morte nella casa di Alcanar, saltata per aria alla vigilia dell'attacco. Lo ha detto il capo dei Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero in una conferenza stampa, secondo cui le quattro persone arrestate hanno fornito elementi utili per l'inchiesta.Secondo quanto riporta il periodico spagnolo inoltre in queste ore sarebbe in corso una vasta operazione di polizia a Girona, a nord di Barcellona, a Manlleu, vicino Vic, dove era stato trovato uno dei furgoni noleggiati dalla cellula che ha colpito in Catalogna. Massicci controli anche a Ripoll, la cittadina da cui provenivano i membri della cellula terroristica.Probabilmente c'era un solo uomo alla guida del furgone che ha fatto strage sulla Rambla a Barcellona. Lo ha riferito il capo dei Mossos d'Esquadra Josep Lluis Tapero. Nella casa-santarbarbara a Alcanar c'erano più di 120 bombole, che sarebbero servite per "uno o piu' attacchi Barcellona". Ha spiegato.I Mossos de Squadra, la polizia catalana, hanno identificato i resti di due persone nella casa di Alcanar, saltata per aria mercoledì. In tutto i resti ritrovati corrispondono a tre persone, ha confermato Trapelo, mentre una persona ferita è stata arrestata."Abbiamo informazioni secondo cui la cellula aveva legami con alcuni Paesi europei ma non possiamo dire quali". Ha aggiunto TrapeloLa polizia catalana non è' in grado al momento di confermare che la Sagrada Familia fosse uno degli obiettivi dei terroristi della Rambla. Lo ha detto il capo dei Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero in una conferenza stampa.Al centro delle indagini c'è ora l'imam di Ripoll Abdelbaqi Es Sattii, 45 anni, sospettato di essere stato il leader della cellula terroristica. La polizia ritiene che il religioso marocchino potrebbe essere uno dei tre terroristi uccisi nell' esplosione del covo della cellula mercoled notte a Alcanar. L'imam era uscito nel 2012 dal carcere di Castellon dopo avere scontato una condanna a 4 anni per traffico di droga. Nella prigione avrebbe avuto contatti con terroristi jihadisti condannati per le stragi dei treni del 2004 a Madrid. Es Sattii, da due anni imam di Ripoll, aveva fatto alcuni viaggi in Belgio, forse per contatti con esponenti jihadisti.La sua abitazione è stata perquisita, ma un'altra persona che si trovava nel suo appartamento ha detto alla polizia di sapere che l'imam è partito martedì per il Marocco per andare dalla moglie e i figli. Gli inquirenti cercano tracce di Dna, perché sospettano invece che Satty sia saltato in aria nell'esplosione accidentale di Alcanar usato dai terroristi per preparare gli attentati.Sempre secondo El Pais, Abdelbaki Es Satty, aveva avuto legami con alcuni degli arrestati per gli attentati dell'11 marzo del 2004 alla stazione madrilena di Atocha, in cui 4 bombe esplosero contemporaneamente su altrettanti treni, uccidendo 192 persone. Tra i 116 sospettai di aver avuto un ruolo nella strage di Atocha, l'unico altro grande attentato di matrice islamista in Spagna (rivendicato da al Qaeda, Isis ancora non esisteva), l'accusa chiese il processo per 26. Alla fine venne condannato all'ergastolo solo il marocchino Jamal Zougan, che secondo testimoni fu visto lasciare uno degli zaini con le bombe su uno dei 4 treni saltati in in aria quel giorno.I terroristi islamici di Ripoll volevano realizzare una nuova strage sul Lungomare di Cambrils ma il loro piano in parte fallito perchè sono stati intercettati da un posto di blocco, che hanno forzato, entrando nella cittadina riferisce la stampa spagnola citando fonti dell'inchiesta.I cinque membri del commando, poi abbattuto dalla polizia, volevano uccidere a pugnalate percorrendo tutto il Lungomare il maggior numero di turisti a passeggio sul Lungomare. Ma si sono imbattuti in un posto di blocco che non avevano previsto. Sono riusciti a raggiungere il lungomare, dove l'auto si capovolta, inseguiti dalla polizia. Hanno potuto ferire a coltellate sei persone - una donna poi morta in ospedale - ma sono stati quasi subito abbattuti dagli agenti, prima di poter compiere il massacro che avevano in progetto. Otto ore prima un furgone guidato da un altro jihadista si era lanciato sulla folla sulla Rambla di Barcellona uccidendo 13 persone e facendo pi di 100 feriti.