​Assenteismo al porto, a Bari 10 indagati Durante turni servizio si sarebbero dedicati a attività illecite

Sono 10 i nuovi indagati e c'è un'altra ipotesi di reato - truffa ai danni dell'Autorità portuale - nell'ambito delle indagini coordinate dalla pm antimafia Isabella Ginefra sul clan Capriati, che il 19 aprile scorso, a Bari, ha portato agli arresti 18 persone fra cui il 47enne barese Filippo Capriati, fratello di Antonio, il boss del Borgo antico condannato all'ergastolo.Adesso c'è infatti anche un fascicolo sull'assenteismo fra i vigilanti al porto. La notizia è riportata sul quotidiano 'La Gazzetta del Mezzogiorno".Il nuovo fascicolo segue quello con 50 indagati a vario titolo per associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dall'uso delle armi e - fra l'altro - porto e detenzione di armi, anche da guerra.Le indagini riguardano alcuni dipendenti - una decina in tutto - della cooperativa Ariete, che gestisce il servizio di viabilità nello scalo marittimo i quali, talvolta, durante i turni di servizio, si sarebbero dedicati ad attività illecite. I dieci dipendenti si sarebbero dedicati, durante le ore di lavoro, ad affari personali e anche ad incarichi da sbrigare per conto del clan.