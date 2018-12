Bari Cinquantenne accusato di violenza sulle figlie minori della compagna, arrestato Gli investigatori: "Abusava delle piccole di notte, nella cameretta"

Avrebbe abusato per anni delle due figlie minori della sua compagna, per questo la polizia ha arrestato un imprenditore 50enne barese con l'accusa violenza sessuale e corruzione di minorenne continuata e aggravata.Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'uomo abusava della ragazzina più piccola di notte, mentre era nella sua stanza a dormire. Anche la figlia più grande ha raccontato degli abusi subiti dall'uomo.Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la mamma delle due ragazzine si è insospettita per alcuni comportamenti insoliti della più grande delle sue figlie, e le ha fatto numerose domande riuscendo a scoprire che le bambine erano diventate oggetto degli abusi del compagno.Alla mamma la figlia più grande ha riferito che, mano a mano che cresceva, le moleste sessuali dell'uomo diventavano sempre più esplicite.