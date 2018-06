La squadra di Pianigiani tricolore sul campo di Trento Basket, 28° scudetto per l'Olimpia Milano I lombardi chiudono 4-2 la serie, sul parquet di Trento, travolgendo 71-96 i padroni di casa con una condotta di gara esemplare

L’Olimpia Milano conquista il suo 28° scudetto. A Trento, la squadra di coach Pianigiani travolge 71-96 i padroni di casa e chiude 4-2 la serie tricolore (primo successo in trasferta in questo confronto per il titolo). Per i milanesi è il terzo campionato vinto negli ultimi cinque anni.Una serata dominata dagli ospiti. Al 17’, l’Olimpia è già avanti +17 (25-42). Dopo l’intervallo lungo, l’Aquila trentina ha un sussulto d’orgoglio portandosi a -7 (50-57 al 23’) ma è l’ultima emozione. Poi è un monologo con Kuzminskas e Bertans micidiali a centrare la retina da tre al minimo tentativo di riavvicinamento dei padroni di casa. Nel finale Trento non ne ha più sia dal punto di vista fisico che nervoso, il punteggio assume dimensioni molto pesanti. Top scorer Gaudelock, 21 punti; Kuzminskas e Bertans 15. Fra i padroni di casa Sutton firma 15 punti, seguito da Shields con 14.