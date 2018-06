Bayer acquisisce Monsanto e fa sparire il marchio Bayer prevede di completare l'acquisizione di Monsanto il 7 giugno, diventando l'unico azionista

Bayer cancellerà il marchio Monsanto una volta completata la maxi-fusione. Lo fa sapere il colosso tedesco, dopo aver annunciato ieri un aumento di capitale da 6 miliardi di euro per finanziare l'acquisizione del gigante americano di Ogm e pesticidi. Bayer prevede di completare l'acquisizione di Monsanto il 7 giugno, diventando l'unico azionista. "L'acquisizione di Monsanto rappresenta una pietra miliare strategica per rafforzare il nostro portafoglio di aziende leader nel campo della salute e della nutrizione. Raddoppieremo le dimensioni della nostra attività agricola e creeremo un motore di innovazione leader nell'agricoltura, posizionandoci per servire meglio i nostri clienti e sbloccare il potenziale di crescita a lungo termine nel settore", commenta Werner Baumann, presidente di Bayer. L'operazione annunciata a maggio 2016 da 128 dollari per azione ha attualmente un costo totale di 63 miliardi di dollari, includendo il debito di Monsanto.