"Paradise papers" ​Bbc: ministro Usa fa affari con gli amici di Putin

Condividi

Nuova enorme tegola sull'amministrazione Trump, e sempre legato allo scandalo Russiagate. Il ministro per il Commercio Usa, il miliardario Wilbur Ross ha fatto affari con parenti e amici del presidente russo Vladimir Putin. Persone che sono nella lista delle persone colpite da sanzioni Usa.E' quanto emerge, scrive la Bbc, dai "Paradise Papers", 13,4 milioni di file su soldi portati all'estero, ad esempio dalle società che gestiscono i soldi della regina, Elisabetta II. Si tratta di fatto della seconda puntata deilo scandalo dei 'Panama Papers', che vide il 3 aprile 2016 la diffusione ad opera di un gruppo di testate di 11,5 milioni di documenti sui conti in paradisi fiscali off-shore di tanti "happy few".Ross, in particolare, ha interessi nella 'Navigator Holdings' - di cui è membro del consiglio di amministrazione dal 2012 - che guadagna milioni di dollari ogni anno trasportando petrolio e gas per il colosso energetico russo Sibur, che vede tra gli azionisti il genero del presidente russo, Vladimir Putin, Kirill Shamalov, marito di Yekaterina Putin. Questo ha il 3,9% della società mentre Gennady Timchenkom, anche lui nella lista nera Usa, ha 12 società collegate alla Sibur mentre Leonid Mikhelson, la cui principale azienda la Novatek è sotto sanzioni da parte di Washington, e' anche un grande azionista di Sibur.Il ministero del Commercio Usa ha dichiarato che Ross non ha mai incontrato i tre e "il ministro si è astenuto (nela suo atytuale incarico) da ogni questione che riguardi il trasporto marittimo", aggiungendo che Ross "lavora a stretto contatto con l'ufficio etico del ministero per assicurare il rispetto dei più altri standard etici previsti".La società del ministro, specializzata nel prendere società Usa sull'orlo del fallimento, risanarle - al costo di duri tagli - e rivenderle una volta messe a posto, la 'Wl Ross & Cp', fondata da Wilbur Roos, ha investito nella russa Navigatore dal 2011. L'indagine dei Paradise Papers ha rivelato come Ross abbia continuato ad avere rapporti con la Navigator attraverso società con sede nel paradiso fiscale delle isole Cayman. L'esistenza di alcune di queste società off-shore è stata rivelata da Ross al momento della nomina ma secondo le regole Usa non doveva - e non l'ha fatto - parlare dei suoi interessi nella Navigator. Navigator che fa affari anche con il colosso petrolifero statale Pdvs, anche lui sotto sanzioni Usa.ma politicamente il discorso è di opportunità sul continuare ad avere contatti - seppur indiretti - con questa azienda. Ross èuna persona vicina a Donald Trump sin dagli anni '90, quando contribuì a salvarlo da una bancarotta per la costruzione di casinò a Atlantic City.